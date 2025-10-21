Для собственников приватизированных квартир ввели три важных изменения

Об этом сообщила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, передает ИА DEITA.RU.
По её словам, согласно новым правилам, бывшие члены семьи собственника теряют право на пользование жильём после его приватизации. Однако есть исключение — эти правила не распространяются на тех, кто отказался участвовать в приватизации. В таком случае их выселить даже при смене собственника не получится.
Новые нормы предусматривают, что сведения о членах семьи собственника, включая и тех, кто отказался от приватизации, а также сохраняет право постоянного пользования жилым помещением, будут вноситься в ЕГРН. Это даст будущему покупателю возможность ознакомиться с информацией о «пожизненных» жильцах до заключения сделки.
Важно отметить, что такие сведения будут вноситься в базу по заявлению собственника и соответствующего члена его семьи — закон не обязывает владельца делать это. Поэтому, если он захочет быстрее продать квартиру, ему будет выгодно указать в ЕГРН данные о постоянных жильцах. Единственным способом обязать его это сделать станет судебное решение, которое может вынести один из членов семьи, обладающий правом постоянного пользования.
Также собственник приватизированной квартиры сможет через суд выселить члена своей семьи, отказавшегося от приватизации, если тот переедет в другое место. Еще одним значительным обновлением является то, что теперь приватизированное жильё нельзя заложить без согласия постоянных жильцов — это обязательное условие. Кроме того, для оформления ипотеки на приватизированное или кооперативное жильё собственнику потребуется нотариально заверенное согласие всех членов семьи.
Дополнительно введена норма, которая касается случаев признания дома аварийным. В таких ситуациях члены семьи собственника, в том числе бывшие жильцы, должны обеспечить им другое жильё, если это было их единственным и признаваемым нуждающимся в жилом помещении. Ранее такие полномочия и обязанности распространялись только на собственника.