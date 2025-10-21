Для собственников приватизированных квартир ввели три важных изменения

Также собственник приватизированной квартиры сможет через суд выселить члена своей семьи, отказавшегося от приватизации, если тот переедет в другое место. Еще одним значительным обновлением является то, что теперь приватизированное жильё нельзя заложить без согласия постоянных жильцов — это обязательное условие. Кроме того, для оформления ипотеки на приватизированное или кооперативное жильё собственнику потребуется нотариально заверенное согласие всех членов семьи.