Новые развязки и дублеры: в Ростове раскрыли планы по развитию дорожной сети до 2028 года

Как уточнили в городской администрации, в целях улучшения транспортной доступности районов города выполняются работы по разработке проектной документации для семи ключевых объектов.
«Строительство соединительного участка от ул. Таганрогской до ул. Доватора с устройством путепровода через железнодорожные пути; Реконструкция автодороги на ул. Орбитальной от перехода через балку “Темерник” до ул. Добровольского с выходом на ул. Космической; Строительство автомобильной дороги от перекрестка ул. Вересаева — ул. Берберовская до въезда на территорию старого аэропорта с пр. Шолохова; Строительство транспортной развязки на пересечении въезда на территорию старого аэропорта и автомобильной дороги по пр. Шолохова; Строительство соединительного участка от ул. Доватора до ул. Зоологической (дублер ул. Змиевский проезд); Реконструкция автомобильной дороги на ул. Доватора (участок от пр. Маршала Жукова до “Западной хорды”); Реконструкция автомобильной дороги на ул. Оганова» (далее — Объекты)", — сообщили местные власти.
«Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на данные объекты — второй квартал 2026 года», — рассказали местные власти.
Еще несколько знаковых проектов, таких как реконструкция пр. Стачки и строительство развязки на Берберовской улице, уже прошли государственную экспертизу. Однако для их реализации администрации города потребуется поддержка областного бюджета.
«С учетом значительной стоимости реализации данных проектов в министерство транспорта Ростовской области направлены предложения о выделении средств областного бюджета на их реализацию в 2026—2028 гг.», — рассказали в администрации.
В настоящее время в городе продолжается реконструкция автомобильной дороги на ул. Вавилова со строительством транспортной развязки ул. Особенная — ул. Вавилова — пр. Королева.