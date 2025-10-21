В Волгограде снесли два аварийных дома на севере и юге города

На Бобровской не только снесли дом, но уже и вывезли на полигон весь строительный мусор. Ранее из старенькой двухэтажки переселили 40 человек. В переулке Фабричном подрядчик разгребает горы строительных отходов, которые остались после сноса многоквартирного дома. Эту площадку тоже приведут в порядок. Всего за два года в Волгограде сровняли с землей более полусотни старых домов, говорят в администрации города.