В Волгограде снесли два аварийных дома на севере и юге города

В Волгограде постепенно стирают с лица земли старые и ветхие дома, из которых уже расселили людей. Представляющих опасность заброшек становится все меньше, скоро на их месте вырастут новые дома или скверы. В мэрии Волгограда отчитались о завершении демонтажа дома № 7 на Бобровской в Красноармейском районе и № 12 в переулке Фабричном на Тракторном.
На Бобровской не только снесли дом, но уже и вывезли на полигон весь строительный мусор. Ранее из старенькой двухэтажки переселили 40 человек. В переулке Фабричном подрядчик разгребает горы строительных отходов, которые остались после сноса многоквартирного дома. Эту площадку тоже приведут в порядок. Всего за два года в Волгограде сровняли с землей более полусотни старых домов, говорят в администрации города.
Работа продолжится, сейчас стартует новый этап расселения. В новые дома переедут жильцы, чьи дома признали аварийными начиная с 2017 года. Сначала очередь дойдет до тех зданий, жить в которых опасно.