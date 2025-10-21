В Прикамье на 30 суток закрыли предприятие за экспорт зараженных пиломатериалов

Управление Россельхознадзора по согласованию с прокуратурой Пермского края провело внеплановую документарную проверку ООО «Тайга». Предприятие осуществляет деятельность по хранению, реализации и отгрузке пиломатериалов хвойных пород в Верещагино.
В ходе проверки надзорный орган обнаружил признаки повреждения карантинными объектами 105 куб. метров продукции. Предприятие подготовило экспортную отправку пиломатериалов в Азербайджан. Заражение продукции большим черным еловым усачом подтвердили лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР».
Предприятие не разместило зараженную карантинными объектами продукцию изолированно от других лесоматериалов, свободных от карантинных объектов. Россельхознадзор не получил уведомление от ООО «Тайга» об обнаружении признаков ее заражения. Выявленные факты говорят о нарушении федерального законодательства.
В Верещагинский районный суд 30 сентября поступили материалы административного дела о привлечении ООО «Тайга» к ответственности. Суд 16 октября признал предприятие виновным и назначил наказания в виде приостановления деятельности на 30 суток.