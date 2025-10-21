В Прикамье на 30 суток закрыли предприятие за экспорт зараженных пиломатериалов

Предприятие не разместило зараженную карантинными объектами продукцию изолированно от других лесоматериалов, свободных от карантинных объектов. Россельхознадзор не получил уведомление от ООО «Тайга» об обнаружении признаков ее заражения. Выявленные факты говорят о нарушении федерального законодательства.