В деревне Кондратово 3,6 тысячи жителей получили перерасчет за отключение воды

На защиту прав жителей деревни под Пермью встала прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Пермского района встала на защиту прав жителей деревни Кондратово. Надзорный орган проверил обеспечение требований законодательства в сфере ЖКХ.

В августе этого года в деревне Кондратово проводили плановые работы на сетях водоснабжения на ул. Водопроводной. Отключение водоснабжения составило более 14 часов и затронуло более 3,5 тыс. потребителей.

«В соответствии с техническим регламентом и санитарно-эпидемиологическими требованиями, перерыв в подаче воды или снижение ее подачи допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов», — пояснили в прокуратуре.

Надзорный орган в адрес ресурсоснабжающей организации внес представление. После вмешательства прокуратуры 3641 жителю деревни Кондратово произвели перерасчет платы на общую сумму свыше 50 тыс. руб.