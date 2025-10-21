В деревне Кондратово 3,6 тысячи жителей получили перерасчет за отключение воды

«В соответствии с техническим регламентом и санитарно-эпидемиологическими требованиями, перерыв в подаче воды или снижение ее подачи допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов», — пояснили в прокуратуре.