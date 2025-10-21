В Казани завершился капитальный ремонт дома № 22 по ул. Шамиля Усманова

В Московском районе города завершен капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Шамиля Усманова, 22. Специалисты провели комплекс работ: заменили системы центрального отопления, обновили сети водоснабжения и водоотведения, а также отремонтировали крышу и фасад.
Помимо этого, в доме установили новые подъездные двери, привели в порядок подвальные помещения и улучшили систему электрооборудования, сообщили в пресс-службе Кировского и Московского районов.
Параллельно выполняют ремонт в доме по адресу ул. Восстания, 108. На объекте провели аналогичные работы. Сейчас специалисты занимаются последним этапом — отделкой подъездов.
Ранее мэр города Ильсур Метшин проконтролировал ход работ по обновлению двора по ул. Шамиля Усманова. Капитальный ремонт дома № 22 проводили параллельно с программой «Наш двор». Пятиэтажный дом построили в 1966 году, за это время его ни разу не обновляли.
Напомним, программа «Наш двор» реализована в столице РТ на 100%. В этом году в городе благоустроили дворы 464 домов. На их территориях появились детские и спортивные площадки, читальный дворик, эко-граффити, разнообразные малые архитектурные формы. Также во дворах провели модернизацию инженерных коммуникаций.