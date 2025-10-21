В Казани завершился капитальный ремонт дома № 22 по ул. Шамиля Усманова

Ранее мэр города Ильсур Метшин проконтролировал ход работ по обновлению двора по ул. Шамиля Усманова. Капитальный ремонт дома № 22 проводили параллельно с программой «Наш двор». Пятиэтажный дом построили в 1966 году, за это время его ни разу не обновляли.