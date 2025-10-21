«Отправлено $77 миллионов, поступило — $117,2 миллиона». Нацбанк Беларуси сказал про денежные переводы из Беларуси и из-за границы

Нацбанк сказал, что из-за границы в Беларусь поступило переводов $117,2 миллиона. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального банка.
«Сумма денежных переводов в Беларусь превысила сумму отправленных за границу в 1,5 раза», — уточнили в финансовом учреждении.
По данным Нацбанка, за девять месяцев 2025 года через международные системы денежных переводов из Беларуси было отправлено 77 миллиона долларов в эквиваленте. Вместе с тем из-за границы в страну поступило 117,2 миллиона долларов.
В пресс-службе отметили, что средняя сумма отправленного денежного перевода составила примерно 660 долларов в эквиваленте, а полученного — около 540 долларов.
Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко сказал белорусам, что делать с долларами.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.
Кроме того, Беларусбанк объявил о новых ограничениях на снятие наличных с карт с ноября 2025.