Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте стартовало масштабное расширение IT-Park: будут построены новые здания и мощнейший дата-центр

Vaib.uz (Узбекистан. 21 октября). В столице начался второй этап строительства IT-Park — крупнейшего кластера цифровых технологий в Узбекистане. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев посетил площадку IT-Park в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента и принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня в строительство второго этапа проекта.

Источник: Vaib.Uz

Согласно плану, территория IT-Park будет увеличена в полтора раза. Здесь, в сотрудничестве с саудовской компанией Data Volt, появится дата-центр мощностью 12 мегаватт стоимостью 150 миллионов долларов. В перспективе предусмотрены дополнительные инвестиции в размере 3 миллиардов долларов, которые позволят довести общую мощность дата-центров до впечатляющих 500 мегаватт.

Помимо этого, на территории комплекса возведут ещё шесть зданий: Центр искусственного интеллекта, Центр космоса и технологий будущего, два 20-этажных офисных корпуса, а также сервисный и торговый центры.

Сегодня в IT-Park зарегистрированы 3 200 компаний-резидентов, где работают более 14 тысяч специалистов. В 2024 году объём оказанных услуг составил 1,6 миллиарда долларов. Ожидается, что по итогам текущего года этот показатель превысит 2,5 миллиарда долларов, при этом экспорт IT-услуг, созданных резидентами IT-Park, должен превысить 1 миллиард долларов.

Планы действительно амбициозные — если проект будет реализован, Узбекистан может стать одним из ведущих IT-хабов региона с современными технологиями и инфраструктурой мирового уровня.