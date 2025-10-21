В Ташкенте стартовало масштабное расширение IT-Park: будут построены новые здания и мощнейший дата-центр

Согласно плану, территория IT-Park будет увеличена в полтора раза. Здесь, в сотрудничестве с саудовской компанией Data Volt, появится дата-центр мощностью 12 мегаватт стоимостью 150 миллионов долларов. В перспективе предусмотрены дополнительные инвестиции в размере 3 миллиардов долларов, которые позволят довести общую мощность дата-центров до впечатляющих 500 мегаватт.
Помимо этого, на территории комплекса возведут ещё шесть зданий: Центр искусственного интеллекта, Центр космоса и технологий будущего, два 20-этажных офисных корпуса, а также сервисный и торговый центры.
Сегодня в IT-Park зарегистрированы 3 200 компаний-резидентов, где работают более 14 тысяч специалистов. В 2024 году объём оказанных услуг составил 1,6 миллиарда долларов. Ожидается, что по итогам текущего года этот показатель превысит 2,5 миллиарда долларов, при этом экспорт IT-услуг, созданных резидентами IT-Park, должен превысить 1 миллиард долларов.
Планы действительно амбициозные — если проект будет реализован, Узбекистан может стать одним из ведущих IT-хабов региона с современными технологиями и инфраструктурой мирового уровня.