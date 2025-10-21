В Ташкенте стартовало масштабное расширение IT-Park: будут построены новые здания и мощнейший дата-центр

Сегодня в IT-Park зарегистрированы 3 200 компаний-резидентов, где работают более 14 тысяч специалистов. В 2024 году объём оказанных услуг составил 1,6 миллиарда долларов. Ожидается, что по итогам текущего года этот показатель превысит 2,5 миллиарда долларов, при этом экспорт IT-услуг, созданных резидентами IT-Park, должен превысить 1 миллиард долларов.