«Мы строим завод будущего в Казахстане» — глава KIA Qazaqstan о запуске предприятия в Костанае

В преддверии Дня Республики в Казахстане состоялось торжественное открытие автомобильного завода KIA Qazaqstan — предприятия, не имеющего аналогов на территории СНГ. Новый завод стал символом технологического прогресса и стратегического партнерства между Казахстаном и Южной Кореей, сообщает El.kz.
На производстве внедрены самые современные мировые технологии, цифровое управление и элементы искусственного интеллекта. Здесь установлены 68 промышленных роботов, полностью автоматизированные линии сборки и система контроля качества. Мощность завода составляет 70 тысяч автомобилей в год, что позволяет говорить о формировании «умного производства» мирового уровня — важного шага в становлении новой индустриальной эпохи Казахстана.
В ходе телемоста, приуроченного к открытию завода, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с этим значимым событием, подчеркнув, что запуск завода KIA Qazaqstan — важный этап в развитии отечественного машиностроения.
Глава государства напомнил, что два года назад, во время визита в Костанай, было запущено производство автомобилей KIA Sportage, а теперь в рамках соглашения с KIA Motors начинает работу полноценное предприятие полного цикла.
Генеральный директор KIA Qazaqstan Ким Де Ки отметил, что новый завод станет ключевым производственным центром в Центральной Азии и создаст тысячи новых рабочих мест.
«Сегодня мы открываем наш завод в Костанае, где будут работать 1 500 сотрудников. Инвестиции в этот проект составили порядка 310 миллионов долларов. С целью развития локализации мы пригласили производителей автокомпонентов из Кореи для создания производств в Костанае, а также логистическую компанию Glovis. Они создадут более 2 000 новых рабочих мест, что будет способствовать экономическому развитию Костанайской области и всей Республики Казахстан», — сказал он.
Ким Де Ки подчеркнул, что завод KIA Qazaqstan станет первым предприятием компании не только в Центральной Азии, но и во всём азиатском регионе, ориентированным как на внутренний рынок, так и на экспорт.
«Киа построила много автомобильных заводов по всему миру, но у нас не было ни одного завода в Центральной Азии. Теперь мы открываем предприятие, ориентированное на локальные продажи и экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья», — отметил генеральный директор.
Он также добавил, что при поддержке акимата Костанайской области в индустриальной зоне будет создан локализационный центр для производства автокомпонентов, где смогут работать корейские и казахстанские компании.
«Мы приглашаем производителей автокомпонентов из Кореи создать свои производства в Казахстане и поставлять детали на наш завод. Планируем гармонизировать работу со всеми автопроизводителями в направлении развития локализации, чтобы достичь уровня, предусмотренного законодательством Казахстана, и развивать производство автокомпонентов в республике», — подчеркнул Ким Де Ки.
Особое внимание уделено подготовке кадров. Руководитель завода рассказал о планах по обучению специалистов в Корее и обмену опытом между инженерами.
«Мы только начинаем нашу историю здесь, строим команду из более 1 500 человек. У нас есть система развития кадров через стажировки сотрудников на заводах KIA в Корее, где они смогут перенять опыт у специалистов компании. Со своей стороны штаб-квартира KIA направит инженеров в Костанай для обучения и обмена опытом», — сообщил он.
Запуск завода начнётся с производства популярной модели KIA Sorento, а уже в январе 2026 года с конвейера сойдёт обновлённая KIA Sportage.
«Мы начинаем производство с модели Sorento, а в январе следующего года у нас будет новая модель Sportage. В 2026 году мы планируем выпустить ещё одну новую модель, но пока не можем раскрыть подробности — это вопрос внутренней конфиденциальности. Однако мы надеемся вскоре представить её рынку», — отметил Ким Де Ки.
Открытие завода KIA Qazaqstan стало не просто инвестиционным проектом, а символом нового этапа индустриализации Казахстана, объединяющего передовые технологии, международное партнёрство и развитие человеческого капитала.
