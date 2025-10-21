«Мы строим завод будущего в Казахстане» — глава KIA Qazaqstan о запуске предприятия в Костанае

«Сегодня мы открываем наш завод в Костанае, где будут работать 1 500 сотрудников. Инвестиции в этот проект составили порядка 310 миллионов долларов. С целью развития локализации мы пригласили производителей автокомпонентов из Кореи для создания производств в Костанае, а также логистическую компанию Glovis. Они создадут более 2 000 новых рабочих мест, что будет способствовать экономическому развитию Костанайской области и всей Республики Казахстан», — сказал он.