ПП не в тренде: в Омске закрывается популярное кафе

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был частью этой истории. Все, кто заходил в кафе полезного питания, кто поддерживал и просто верил в нас. Я делал это место с душой: про людей, про добро, про осознанность. Все, что здесь было, было не зря. Иногда жизнь идет не по плану, и это нормально. Поражение — это не конец, это просто часть пути. Через них мы растем, учимся и становимся сильнее. Кафе работает до 1 ноября», — сообщил в социальной сети владелец кафе «О, ПП!» Виталий Никитинко.