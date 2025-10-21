ПП не в тренде: в Омске закрывается популярное кафе

Похоже, тема здорового и осознанного питания среди омичей оказалась не в тренде. Об этом заставляет думать объявление о закрытии некогда достаточно популярного заведения на Красном Пути в Омске под названием «О, ПП!» (ранее VЁGGY. — Прим. ред.).
«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был частью этой истории. Все, кто заходил в кафе полезного питания, кто поддерживал и просто верил в нас. Я делал это место с душой: про людей, про добро, про осознанность. Все, что здесь было, было не зря. Иногда жизнь идет не по плану, и это нормально. Поражение — это не конец, это просто часть пути. Через них мы растем, учимся и становимся сильнее. Кафе работает до 1 ноября», — сообщил в социальной сети владелец кафе «О, ПП!» Виталий Никитинко.
Предприниматель отметил, что выходит из ресторанного бизнеса, однако дал понять о готовности продать заведение.
«Но если кто-то чувствует отклик продолжить это дело, если вам близка тема полезного питания, я открыт к диалогу. Почти на любых условиях я готов передать это кафе тем, кто сможет вывести его на новый уровень», — заявил Виталий Никитинко.
Напомним, что в прошлом году в Омске инициировалась попытка открытия второго филиала кафе «О, ПП!» на улице Ленина. Заведение функционировало в течение нескольких месяцев и закрылось в феврале 2025 года.