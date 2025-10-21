Ричмонд
Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты ARǴYMAQ

Номинал монет от 200 до 5 000 тенге.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 21 окт — Sputnik. Национальный банк Казахстана завершил выпуск серии коллекционных монет «Культовые животные — тотемы кочевников».

21 октября Нацбанк сообщил о выходе последних из собрания монет под названием ARǴYMAQ. Они изготовлены из серебра, с применением технологии золочения и бриллиантовой вставки. Монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

Монета символизирует священного аргымака — одно из главных животных в тюркской культуре, олицетворяющее единство человека и природы. Ее дизайн основан на сочетании натуралистического и трафаретного изображения животного, выполненного в «сакском стиле».

Номинал монет — 200, 500, 1000 и 5 000 тенге. Приобрести их можно с 22 октября 2025 года в интернет-магазине Нацбанка. Ссылка тут.