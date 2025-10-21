Самарскому фонду капремонта выделят более 9 млрд рублей из бюджета

Согласно документу, размер субсидий фонду составит:
- 2026 год — 3,5 млрд рублей;
- 2027 год — 2,6 млрд рублей;
- 2028 год — 3,1 млрд рублей.
Предназначение субсидий обозначено как «на финансовое обеспечение деятельности».
ФКР уже на протяжении нескольких лет испытывает финансовые трудности. Среди причин чиновники называли кредиты, взятые на обновление фасадов домов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, отток средств из-за перевода части домов с «общего котла» на спецсчета, удорожание материалов и работ.
Организация ежегодно получает средства из областного бюджета, но решить проблемы окончательно пока не удается. В 2025 году фонду выделили субсидию в размере 2,69 млрд рублей.