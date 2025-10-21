Самарскому фонду капремонта выделят более 9 млрд рублей из бюджета

ФКР уже на протяжении нескольких лет испытывает финансовые трудности. Среди причин чиновники называли кредиты, взятые на обновление фасадов домов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, отток средств из-за перевода части домов с «общего котла» на спецсчета, удорожание материалов и работ.