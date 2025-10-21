Ричмонд
Самарскому фонду капремонта выделят более 9 млрд рублей из бюджета

Фонд капитального ремонта (ФКР) Самарской области будет получать субсидии из региональной казны в течение ближайших трех лет. Средства предусмотрены проектом бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов, который сейчас находится на рассмотрении губдумы.

Источник: Reuters

Согласно документу, размер субсидий фонду составит:

  • 2026 год — 3,5 млрд рублей;
  • 2027 год — 2,6 млрд рублей;
  • 2028 год — 3,1 млрд рублей.

Предназначение субсидий обозначено как «на финансовое обеспечение деятельности».

ФКР уже на протяжении нескольких лет испытывает финансовые трудности. Среди причин чиновники называли кредиты, взятые на обновление фасадов домов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, отток средств из-за перевода части домов с «общего котла» на спецсчета, удорожание материалов и работ.

Организация ежегодно получает средства из областного бюджета, но решить проблемы окончательно пока не удается. В 2025 году фонду выделили субсидию в размере 2,69 млрд рублей.