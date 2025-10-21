Стоимость бензина в Краснодаре за неделю увеличилась на 0,5%

За неделю средняя стоимость бензина марки АИ-92 увеличилась на 0,5%. Средняя розничная цена за 1 л составляет 62,4 ₽ Максимальная цена на данный вид топлива достигла 69,2 ₽, минимальная — 60,2 ₽
Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 0,7%. В среднем по Краснодару цена за 1 л этого топлива составляет 68 ₽ Максимальная стоимость на автозаправочных станциях достигла 74,6 ₽, а минимальная — 65,8 ₽
Летнее дизельное топливо с повышенным содержанием серы подорожало на 0,3%. Стоимость в среднем составила 69,8 ₽ за 1 л, максимальная цена зафиксирована на уровне 72,1 ₽, а минимальная — 67,9 ₽