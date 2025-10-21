Стоимость бензина в Краснодаре за неделю увеличилась на 0,5%

Стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 0,7%. В среднем по Краснодару цена за 1 л этого топлива составляет 68 ₽ Максимальная стоимость на автозаправочных станциях достигла 74,6 ₽, а минимальная — 65,8 ₽