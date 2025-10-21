В Башкирии подумали о строительстве арендных домов

«Несмотря на определенные трудности, извлекаем полезное. Например, неплохой и актуальный трек, который можем развивать сейчас — это строительство арендных домов. Они всегда нужны. Это мировой тренд и понятный запрос семей, молодежи, специалистов. Мы к нему придем. На сегодня наша задача — расшивать насущные вопросы и запастись строительным потенциалом на ближайший год», — резюмировал глава правительства.