В Башкирии подумали о строительстве арендных домов

Злободневные вопросы строительной отрасли обсуждались на бизнес-завтраке Ассоциации застройщиков РБ. По его итогам премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил, что в целом республика имеет прочный задел для дальнейшего роста.
«Несмотря на определенные трудности, извлекаем полезное. Например, неплохой и актуальный трек, который можем развивать сейчас — это строительство арендных домов. Они всегда нужны. Это мировой тренд и понятный запрос семей, молодежи, специалистов. Мы к нему придем. На сегодня наша задача — расшивать насущные вопросы и запастись строительным потенциалом на ближайший год», — резюмировал глава правительства.
Одна из первостепенных задач, стоящих перед строительной отраслью — адаптация к стандартам и механизмам комплексного развития территорий. Потенциал таких проектов — более 3 млн кв. м жилья. На данный момент заключено 36 договоров о КРТ с инвесторами на застройку более 1 тыс. га в 11 городах и районах.
Другая важная задача — повышение операционной эффективности в условиях роста затрат. Премьер-министр отметил, что нужно искать резервы для сохранения доступности жилья, в том числе за счет использования современных материалов и оптимизации логистики.
Также обсуждалось взаимодействие с банками и покупателями — нужны гибкие финансовые продукты, смягчающие высокие ставки по ипотеке. Застройщикам же нужно предлагать разнообразные форматы жилья и программы лояльности, чтобы сохранять объёмы продаж. По мнению экспертов отрасли, оживления можно ожидать в следующем году по мере уменьшения ключевой ставки.
Ранее сообщалось, что по итогам сентября Башкирия вошла в топ-10 по продажам новостроек.