Подрядчика лишили лицензии после реконструкции канализации в Алматы

В акимате Алматы сообщили о лишении лицензии одной из строительных компаний — подрядчик занимался реконструкцией канализации, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Управление градостроительного контроля Алматы лишило строительную компанию ТОО «AsiaMax» лицензии. В акимате пояснили, что компания проводила реконструкцию уличной канализации на улице Абиша Кекилбайулы. «Причина — не только затянутые сроки, вызвавшие недовольство жителей, но и серьезные нарушения: отклонения от проектных решений, несоблюдение госнорм в строительстве», — заявили в ведомстве. По итогам внеплановой проверки было️ выдано предписание, а также️ лицензия была аннулирована.