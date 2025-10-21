Подрядчика лишили лицензии после реконструкции канализации в Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы лишило строительную компанию ТОО «AsiaMax» лицензии. В акимате пояснили, что компания проводила реконструкцию уличной канализации на улице Абиша Кекилбайулы. «Причина — не только затянутые сроки, вызвавшие недовольство жителей, но и серьезные нарушения: отклонения от проектных решений, несоблюдение госнорм в строительстве», — заявили в ведомстве. По итогам внеплановой проверки было️ выдано предписание, а также️ лицензия была аннулирована.