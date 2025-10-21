Цемент дорожает, бетон дешевеет: что происходит с рынком стройматериалов в Калининградской области

Цены на стройматериалы также менялись динамично. С августа 2024-го по август 2025-го стоимость тарированного цемента колебалась: после снижения в конце прошлого года она начала расти в феврале и достигла пика в мае. В августе текущего года 50-килограммовый мешок цемента стоил в среднем 924,55 рубля — против 884,78 рубля годом ранее.