Цемент дорожает, бетон дешевеет: что происходит с рынком стройматериалов в Калининградской области

По данным Калининградстата, в 2024 году предприятия изготовили около 1,5 миллиона квадратных метров плит из цемента, бетона или искусственного камня — немного меньше, чем годом ранее (1,648 миллиона).
Заметное снижение наблюдается и в производстве сборных строительных изделий: если в 2023 году объём составлял 313,8 тысячи кубометров, то в 2024-м — лишь 244,4 тысячи. Аналогичная тенденция и с товарным бетоном — 670,7 тысячи кубометров против 741,7 тысячи годом ранее. За первые восемь месяцев 2025 года произведено 482,9 тысячи кубометров бетона для заливки.
Цены на стройматериалы также менялись динамично. С августа 2024-го по август 2025-го стоимость тарированного цемента колебалась: после снижения в конце прошлого года она начала расти в феврале и достигла пика в мае. В августе текущего года 50-килограммовый мешок цемента стоил в среднем 924,55 рубля — против 884,78 рубля годом ранее.
При этом бетон, напротив, подешевел: если в сентябре 2024-го кубометр стоил 13 749 рублей, то к августу 2025 года — уже 11 007 рублей. Таким образом, при растущей цене на цемент готовая бетонная продукция на калининградском рынке стала доступнее.