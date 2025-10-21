Беларусь планирует создавать совместные производства в Ливии

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Беларусь представит свои технологии в Ливии и собирается там создавать совместные производства, сообщил руководитель предприятия «Беллибтрейд» Анатолий Линевич.
Он отметил, что Беларусь попытается помочь ливийскому народу в решении продовольственных проблем: «вырастить ту же пшеницу, переработать в хлеб и отдать людям».
«Попытаемся представить свои знания, технологии, умения, чтобы показать, как нужно и можно работать в сельском хозяйстве. Думаю, что результат не заставит себя ждать», — цитирует БелТА Линевича.
Руководитель предприятия затронул и тему создания совместных производств. В частности, речь идет о растениеводческой продукции. У Беларуси есть планы в отдаленной перспективе строить в Ливии молочно-товарный комплекс, птицефабрики.
Планируется создание сборочного предприятия по производству техники.
Пока же стороны отрабатывают договоренности по поставкам белорусской техники в африканскую страну.
«Уже заключен ряд контрактов по нашим государственным предприятиям — МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, “Гомсельмаш”. Уже есть контракты. Нам нужно будет в ближайшее время поставлять технику», — добавил Линевич.