Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь планирует создавать совместные производства в Ливии

Республика собирается строить сборочное предприятие по производству техники, есть планы, которые касаются птицефабрик, молочно-товарного производства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Беларусь представит свои технологии в Ливии и собирается там создавать совместные производства, сообщил руководитель предприятия «Беллибтрейд» Анатолий Линевич.

Он отметил, что Беларусь попытается помочь ливийскому народу в решении продовольственных проблем: «вырастить ту же пшеницу, переработать в хлеб и отдать людям».

«Попытаемся представить свои знания, технологии, умения, чтобы показать, как нужно и можно работать в сельском хозяйстве. Думаю, что результат не заставит себя ждать», — цитирует БелТА Линевича.

Руководитель предприятия затронул и тему создания совместных производств. В частности, речь идет о растениеводческой продукции. У Беларуси есть планы в отдаленной перспективе строить в Ливии молочно-товарный комплекс, птицефабрики.

Планируется создание сборочного предприятия по производству техники.

Пока же стороны отрабатывают договоренности по поставкам белорусской техники в африканскую страну.

«Уже заключен ряд контрактов по нашим государственным предприятиям — МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, “Гомсельмаш”. Уже есть контракты. Нам нужно будет в ближайшее время поставлять технику», — добавил Линевич.