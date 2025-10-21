СМИ: Турция испытывает ракеты класса «воздух-воздух» для замены американского вооружения

Army Recognition поясняет, что с военной точки зрения, новые ракеты предоставляют турецким ВВС отечественный арсенал средств ПВО и ограждают их от проблем с получением экспортных лицензий и задержек с пополнением запасов. В геополитическом плане они сигнализируют союзникам и противникам о том, что Турция может комплексно оснащать истребители как старого, так и нового поколения национальными боеприпасами. В геостратегическом плане демонстрация новых ракет повышает ценность Анкары как поставщика авиационных вооружений дружественным странам, которые эксплуатируют истребители западной архитектуры, но ищут разнообразные источники ракет, отмечается в статье.