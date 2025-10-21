СМИ: Турция испытывает ракеты класса «воздух-воздух» для замены американского вооружения

Этими ракетами Турция, согласно статье, намерена вооружить свои истребители следующего поколения и покончить с зависимостью от зарубежных образцов, повысив летальность американского истребителя F-16 с помощью отечественного оружия. Издание подчеркивает, что независимая система WVR/BVR (бой в пределах прямой видимости и за пределами прямой видимости. — Прим. ред.) является основой любой независимой экосистемы воздушного боя и необходимым условием для будущих программ истребительной авиации.
Bozdogan — это ракета ближнего радиуса действия (25 километров) с инфракрасным наведением, обеспечивающим всестороннее поражение и управление вектором тяги. Это, как поясняет издание, гарантирует превосходство на больших углах атаки и во время конечных маневров опережения и преследования.
Gokdogan — ракета с дальностью полета около 65 километров. Она оснащена системой самонаведения по принципу «выстрелил и забыл» и функцией захвата цели после пуска, что позволяет стрелку оторваться и управлять боем. Ракета может двигаться по нескольким траекториям в быстрой последовательности и предназначена для сетевого наведения с бортового радара или внешних датчиков, говорится в статье.
Army Recognition поясняет, что с военной точки зрения, новые ракеты предоставляют турецким ВВС отечественный арсенал средств ПВО и ограждают их от проблем с получением экспортных лицензий и задержек с пополнением запасов. В геополитическом плане они сигнализируют союзникам и противникам о том, что Турция может комплексно оснащать истребители как старого, так и нового поколения национальными боеприпасами. В геостратегическом плане демонстрация новых ракет повышает ценность Анкары как поставщика авиационных вооружений дружественным странам, которые эксплуатируют истребители западной архитектуры, но ищут разнообразные источники ракет, отмечается в статье.
Это позволит согласовать подготовку, техническое обеспечение и обновление программного обеспечения с близким партнером по обороне и изменит региональную готовность к воздушным боям от Черного моря до Каспия, предполагает издание.