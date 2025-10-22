В РЭЦ назвали ж/д машиностроение РФ одним из лидеров на мировом рынке

Так, доля России в мировом экспорте с 2020 по 2024 год выросла более чем в два раза: каждый пятый полувагон и каждый десятый пассажирский вагон в мире экспортируются из России, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на Международном экспортном форуме «Сделано в России».
«Ряд отраслей нашей промышленности уже является значимыми игроками на мировом рынке, например, железнодорожное машиностроение каждый пятый экспортируемые полувагон в мире — из России. доля России в мире с 2020 по 2024 год выросла более чем в два раза, каждый десятый пассажирский вагон, экспортированный в мире, также из России», — заявила она.
Она также добавила, что традиционно лидерские позиции Россия удерживает в атомной промышленности. Так, каждый шестой реактор в мире работает на российском топливе. Атомная отрасль — драйвер развития экспорта разнообразной смежной продукции: от медицинской техники до энергетического машиностроения, подчеркнула Никишина.
«Технологические изменения происходят не только в производстве. Трансформируются целые сферы жизни человека, в том числе торговля — доля онлайн-торговли в мире в 2024 году в общем розничном обороте составила около 20%, а к 2034 году, по прогнозам, вырастет до 25−30%. Россия — одна из немногих стран, которая создала собственные, масштабные платформенные решения», — добавили в РЭЦ.
Форум «Сделано в России» проходит в Москве 21 октября. ТАСС — Генеральный информационный партнер.