Euractiv: может ли ЕС позволить себе восстановление Украины

В феврале этого года ООН, Европейская комиссия, Всемирный банк и Киев совместно подсчитали, что реконструкция и восстановление экономики Украины в следующие 10 лет обойдется в 506 млрд евро. Это почти в три раза превышает годовой ВВП Украины и в четыре раза — план Маршалла, который помог восстановить Европу после Второй мировой войны, говорится в статье.