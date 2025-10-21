Euractiv: может ли ЕС позволить себе восстановление Украины

В феврале этого года ООН, Европейская комиссия, Всемирный банк и Киев совместно подсчитали, что реконструкция и восстановление экономики Украины в следующие 10 лет обойдется в 506 млрд евро. Это почти в три раза превышает годовой ВВП Украины и в четыре раза — план Маршалла, который помог восстановить Европу после Второй мировой войны, говорится в статье.
Но Euractiv предполагает, что даже эта колоссальная цифра занижена: приведенная сумма оценивает ущерб только до 31 декабря 2024 года и не включает оценку ущерба за 2025 год.
Более того, по мнению Euractiv, на эти цели европейские страны могут направить замороженные российские активы. В статье говорится, что «в некотором смысле» это уже происходит: в прошлом году G7 согласовали использование прибыли, полученной от российских активов, для финансирования кредита Киеву в размере 45 млрд евро.
Теперь ЕС задумался о «репарационном кредите» Украине в размере до 185 млрд евро, и объясняется это очень просто, пишет издание.
Нет уверенности в том, что Украина получит достаточно денег на свое восстановление. Поэтому решение об использовании российских активов для выплаты репарационного кредита становится все более актуальным.
Но и этого будет недостаточно, считает Euractiv. По оценкам портала, даже в случае использования «репарационного кредита» и привлечения частного сектора для восстановления Украины Киев столкнется с дефицитом в размере не менее 170 млрд евро. Это примерно эквивалентно общему объему гуманитарной, военной и экономической помощи, которую ЕС предоставил Киеву с начала боевых действий в 2022 году, уточняется в статье.
Также Euractiv отмечает, что ослабление поддержки Киева со стороны США означает, что львиная доля финансового бремени по реконструкции Украины ляжет на плечи европейских налогоплательщиков. Это, по мнению издания, еще больше увеличит нагрузку на бюджеты ЕС, пока европейские правительства пытаются преодолеть инвестиционный разрыв с США и Китаем, составляющий триллион евро.