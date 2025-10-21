Заморозки нанесли ущерб зерновым и плодовым культурам в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт — Sputnik. Из-за весенних заморозков и длительной летней засухи урожай в этом году в Приднестровье хуже прошлогоднего, пострадали зерновые и плодовые культуры, сообщили в отраслевом ведомстве.
Урожайность по зерновым составила 37,8 ц/га, всего собрано чуть более 350 тысяч тонн, в основном озимая пшеница. В процентном соотношении с прошлым годом падение небольшое, всего 4−5%, однако это средний показатель. Если в северных районах Приднестровья урожай в целом неплохой, то в южных картина иная: в Слободзейском районе, Тирасполе и Бендерах объемы просели вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом регион полностью обеспечен зерном для внутреннего потребления, а также имеет запас для экспорта, отмечает источник. За девять месяцев за рубеж продано почти 255 тысяч тонн зерновых и технических культур на сумму почти 81 миллион долларов.
По плодовым культурам собрали около 40% от объемов прошлого года, продолжается сбор винограда и овощей. Несмотря на все сложности, в Приднестровье внедряется программа восстановления и развития мелиоративного комплекса. Отремонтировано 39 объектов, приобретено новое оборудование. Площадь орошаемых земель увеличена на 1300 га.