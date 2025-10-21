Заморозки нанесли ущерб зерновым и плодовым культурам в Приднестровье

Урожайность по зерновым составила 37,8 ц/га, всего собрано чуть более 350 тысяч тонн, в основном озимая пшеница. В процентном соотношении с прошлым годом падение небольшое, всего 4−5%, однако это средний показатель. Если в северных районах Приднестровья урожай в целом неплохой, то в южных картина иная: в Слободзейском районе, Тирасполе и Бендерах объемы просели вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.