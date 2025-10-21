Венгрия оспорит в Европейском суде решение Совета ЕС об отказе от газа из РФ

Европарламент настаивает на еще более жестком запрете, требуя прекратить любые поставки российского газа в страны ЕС с 1 января 2027 года. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Ранее правительство Венгрии выражало намерения добиться для себя исключений из этих правил, однако Сийярто сообщил, что пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало.