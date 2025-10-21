В ЕС назвали срок, который Украина будет «держаться на плаву»

Как писал ранее Politico, без кредита ЕС Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере $60 млрд в течение следующих двух лет. Схожие оценки давала и украинская сторона: в середине сентября глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что если конфликт на Украине будет продолжаться, то Киеву потребуется не менее $120 млрд в 2026 году на военные расходы. Тогда же глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сказал, что западной помощи не хватит Украине в 2026 году, из-за чего может образоваться дыра. По его словам, не хватает $10 млрд.