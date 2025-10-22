Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На форуме «Сделано в России» наградили победителей «Экспортера года»

В 2025 году на конкурс подали более 1 500 заявок.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей федерального этапа Всероссийской премии «Экспортер года» состоялась на Международном экспортном форуме «Сделано в России». Наградой отмечены ведущие отечественные компании за выдающиеся достижения в сфере внешнеэкономической деятельности, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, Группа ВЭБ), который является организатором конкурса.

В 2025 году на конкурс было подано более 1 500 заявок. Наибольшую активность проявили экспортеры из Омской (117 заявок), Волгоградской (104) областей, а также Краснодарского края (103), Московской (81) и Нижегородской (72) областей. В РЭЦ отметили, что итоги премии 2025 года продемонстрировали не только усиление экспортных позиций отечественного бизнеса, но и эффективность инструментов Российского экспортного центра: 38% победителей этого года имеют сертификат «Сделано в России», а 92% активно пользуются сервисами государственной цифровой платформы «Мой экспорт».

«Несырьевой неэнергетический экспорт — это не просто строка в отчете, это фундаментальный драйвер нашего внутреннего роста, мощный стратегический ресурс для федерального бюджета и ключевой двигатель для достижения самых амбициозных национальных целей, поставленных нашим президентом. Задача Российского экспортного центра — продолжать системно сопровождать и поддерживать компании в освоении новых перспективных зарубежных ниш, где ценятся качество и инновации российской продукции», — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Определение победителей и призеров Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта традиционно проходило в два этапа: сначала лучшие компании были выявлены на уровне каждого из восьми федеральных округов, а затем из числа лидеров окружных этапов были выбраны сильнейшие экспортеры страны. Всего премия присуждалась в 20 номинациях, включая 12 основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и 8 дополнительных.

«Сегодня вручены были награды, там около 50 компаний. Всего, насколько мне известно, заявок было от полутора тысяч. Это говорит о том, что несмотря на санкции, ограничения по экспорту, нежелание поставлять свою продукцию отсутствует. Поэтому хочу еще раз поздравить тех, кто подавал заявку, тех, кто получил награды, и тех, кто каждый день трудится, работает и ищет пути и возможности поставить свою продукцию на внешние рынки», — отметил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Форум «Сделано в России» проходит в Москве 21 октября. ТАСС — генеральный информационный партнер.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше