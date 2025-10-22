На форуме «Сделано в России» наградили победителей «Экспортера года»

«Сегодня вручены были награды, там около 50 компаний. Всего, насколько мне известно, заявок было от полутора тысяч. Это говорит о том, что несмотря на санкции, ограничения по экспорту, нежелание поставлять свою продукцию отсутствует. Поэтому хочу еще раз поздравить тех, кто подавал заявку, тех, кто получил награды, и тех, кто каждый день трудится, работает и ищет пути и возможности поставить свою продукцию на внешние рынки», — отметил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.