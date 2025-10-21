На строительные подрядные работы в Беларуси в январе-сентябре затрачено Br19,9 млрд

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе — сентябре 2025 года на строительные подрядные работы затрачено Br19,9 млрд. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ по виду деятельности «строительство» составила 25,1%. Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности — 79,6%, государственная составила 18,9%, иностранная — 1,6%.
Удельный вес Минска в республиканском объеме подрядных работ составил 33,3%, Минской области — 19,1%, Брестской — 11,3%, Гомельской — 10,6%, Гродненской — 9%, Витебской — 7,9%, Могилевской — 8,9%.-0-