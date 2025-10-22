Краснодар вошел в ТОП самых застраиваемых городов России

В настоящее время в городе ведется активное строительство жилых площадей общей сложностью 5,05 млн квадратных метров. Этот показатель соответствует 4,03% от совокупного объема возводимого в России многоквартирного фонда. Особенно впечатляющим стал квартальный прирост строительства, составивший 457,4 тысячи квадратных метров, что вывело Краснодар на первое место среди всех городов страны по темпам увеличения строительной активности.