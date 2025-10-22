Краснодар вошел в ТОП самых застраиваемых городов России

21 октября. KrasnodarMedia. Краснодар подтвердил статус одного из наиболее динамично развивающихся городов страны в сфере жилищного строительства. Согласно данным ЕРЗ.РФ на начало октября 2025 года, кубанская столица заняла четвертую позицию в общероссийском рейтинге по объему строящихся многоквартирных домов.
В настоящее время в городе ведется активное строительство жилых площадей общей сложностью 5,05 млн квадратных метров. Этот показатель соответствует 4,03% от совокупного объема возводимого в России многоквартирного фонда. Особенно впечатляющим стал квартальный прирост строительства, составивший 457,4 тысячи квадратных метров, что вывело Краснодар на первое место среди всех городов страны по темпам увеличения строительной активности.
Безусловным лидером рейтинга остается Москва с 15 млн кв. м строящегося жилья, что составляет 12,12% общероссийского объема. На второй позиции расположился Екатеринбург с показателем 5,46 млн кв. м, тогда как Санкт-Петербург с 5,15 млн кв. м замкнул тройку лидеров.
Парадоксальной выглядит ситуация на фоне сообщений о перенасыщении местного рынка недвижимости. Согласно предыдущим отчетам, для реализации всего текущего предложения застройщикам потребуется около четырех лет, что свидетельствует о значительном превышении предложения над спросом.
Ранее эксперт назвал причины подорожания новостроек в Краснодаре.
Напомним, вторичное жилье в Сочи стоит в два раза дороже, чем в Краснодаре.