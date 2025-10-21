Volkswagen может остановить выпуск Golf и Tiguan из-за проблем с Nexperia

Немецкий автопроизводитель Volkswagen готовится к возможной приостановке выпуска ключевых моделей Golf и Tiguan из-за острого дефицита полупроводников. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники среди поставщиков компании.
Причиной сбоя стала эскалация конфликта вокруг нидерландского производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому холдингу Wingtech. Власти Нидерландов «под давлением США» вмешались в деятельность компании из-за опасений утраты стратегически важных технологий и выявили серьёзные управленческие нарушения. В результате гендиректор Nexperia Чжан Сюэчжэн был отстранён, а компания на год попала под жёсткий контроль. Ей запрещено перемещать активы, менять руководство или принимать ключевые решения без одобрения нидерландского кабмина.
В ответ Китай ввёл ограничения на экспорт полупроводниковых компонентов, что привело к частичной остановке производства на заводах Nexperia.
Хотя у Volkswagen пока есть запасы чипов для поддержания сборки на текущей неделе, дальнейшие проблемы с поставками может уже в ближайшее время привести к остановке производства на главном заводе в Вольфсбурге.
Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявил, что ведутся переговоры с Китаем с целью разрешить ситуацию и сохранить будущее Nexperia в стране. Однако в понедельник китайское подразделение Nexperia проигнорировало распоряжения нидерландского офиса, разрешив своим сотрудникам не подчиняться указаниям из Неймегена, что лишь усугубило кризис в цепочках поставок.
Ранее стало известно, что прибыль другого немецкого автоконцерна, Mercedes-Benz, в первом полугодии 2025 года упала более чем в 2 раза.