РЭЦ: уход глобальных игроков создал окно возможностей для брендов РФ

По ее словам, логистика, финансирование, а также высокая международная конкуренция являются основными экспортными барьерами. «Нужно ли это российским брендам, или же нам лучше сейчас сосредоточиться на укреплении внутреннего рынка — с этим фэшн-индустрии предстоит определиться в ближайшие годы», — отметила Кондакова.