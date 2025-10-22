РЭЦ: уход глобальных игроков создал окно возможностей для брендов РФ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уход глобальных игроков с российского рынка создал окно возможностей для отечественных брендов, заявила руководитель проекта по поддержке экспорта услуг РЭЦ Екатерина Кондакова на сессии на Международном экспортном форуме «Сделано в России».
«Уход глобальных игроков создал окно возможностей для отечественных брендов некоторое время назад. Сейчас в период экономической турбулентности выживут только профессионалы. Перед многими российскими брендами встала дилемма — укреплять позиции внутри страны или начинать международную экспансию», — сказала Кондакова.
По ее словам, логистика, финансирование, а также высокая международная конкуренция являются основными экспортными барьерами. «Нужно ли это российским брендам, или же нам лучше сейчас сосредоточиться на укреплении внутреннего рынка — с этим фэшн-индустрии предстоит определиться в ближайшие годы», — отметила Кондакова.
Форум «Сделано в России» проходит в Москве 21 октября. ТАСС — генеральный информационный партнер.