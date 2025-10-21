Цена фьючерса на золото упала ниже 4,1 тысячи долларов впервые с 13 октября

Цена на золото с доставкой в декабре 2025 года снизилась больше чем на 6%. Теперь оно стоит меньше 4,1 тыс. долларов за тройскую унцию. К 17:45 по московскому времени цена упала на 6,11% и составила 4,09 тыс. долларов за унцию. К 18:00 снижение замедлилось до 4,92%, и цена поднялась до 4,14 тыс. долларов за унцию.