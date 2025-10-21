Цена фьючерса на золото упала ниже 4,1 тысячи долларов впервые с 13 октября

В пятницу на бирже Comex цены на драгоценные металлы снова упали. На этот раз значительно, впервые с предыдущего серьезного обвала 13 октября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные биржи на 21 октября.
Цена на золото с доставкой в декабре 2025 года снизилась больше чем на 6%. Теперь оно стоит меньше 4,1 тыс. долларов за тройскую унцию. К 17:45 по московскому времени цена упала на 6,11% и составила 4,09 тыс. долларов за унцию. К 18:00 снижение замедлилось до 4,92%, и цена поднялась до 4,14 тыс. долларов за унцию.
Цена на серебро с доставкой в августе 2025 года упала на 7,19% и теперь составляет 47,69 доллара за унцию.
Также снизились цены на палладий и платину. Палладий с доставкой в декабре 2025 года на NYMEX подешевел на 6,72% и теперь стоит 1,4 тыс. долларов за унцию, а платина с доставкой в январе 2026 года на NYMEX упала в цене на 7,44% и стоит 1,5 тыс. долларов за унцию.
Ранее KP.RU сообщил, что запасы золота России выросли в 2025 году на три тонны — впервые за полтора года.