Новая мера поддержки АПК. В Минсельхозпроде разъяснили новации законодательства

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 20 октября 2025 года в Беларуси введена новая мера поддержки аграрно-промышленного комплекса — закрепление сырьевых зон за перерабатывающими предприятиями, согласно указу № 375. Законодательные новации разъяснили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.
Согласно указу, облисполкомы получают право формировать сырьевые зоны из числа сельхозорганизаций, получающих господдержку. В рамках этих зон молоко, КРС и свинина будут направляться на конкретные молоко- и мясоперерабатывающие предприятия, определенные решениями облисполкомов.
В Минсельхозпроде отметили, что главная цель — максимально загрузить действующие мощности переработчиков (более 80%) и повысить эффективность всей отрасли. «Это особенно важно в условиях, когда господдержка сельхозпроизводителей оказывается за счет республиканского и местных бюджетов — логично, чтобы сырье шло на предприятия, обеспечивающие стабильный спрос и переработку», — подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве также обозначили, как новации будут работать. Сырьевые зоны формируются по решению облисполкомов (уже реализовано в Витебской и Минской областях). Этот механизм не влияет на ценообразование и не ограничивает деятельность предприятий, не включенных в зоны. Кроме этого, для сельхозорганизаций, получающих господдержку, реализация продукции в рамках сырьевой зоны станет условием дальнейшего получения помощи.
«Этот шаг укрепляет вертикаль “производство — переработка — рынок”, снижает риски простоя мощностей и обеспечивает устойчивость продовольственной системы страны», — подчеркнули в Минсельхозпроде. -0-