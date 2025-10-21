Новая мера поддержки АПК. В Минсельхозпроде разъяснили новации законодательства

В ведомстве также обозначили, как новации будут работать. Сырьевые зоны формируются по решению облисполкомов (уже реализовано в Витебской и Минской областях). Этот механизм не влияет на ценообразование и не ограничивает деятельность предприятий, не включенных в зоны. Кроме этого, для сельхозорганизаций, получающих господдержку, реализация продукции в рамках сырьевой зоны станет условием дальнейшего получения помощи.