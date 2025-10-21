МАЗ до конца года поставит в Ярославскую область 98 единиц пассажирской техники

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца текущего года Минский автомобильный завод поставит в Ярославскую область 98 единиц пассажирской техники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.
Завод поставит в российский регион 6 городских автобусов МАЗ 203, 14 междугородних машин МАЗ 257, 44 дизельных МАЗ 206 и 34 экологичных МАЗ 206 на газомоторном топливе (КПГ). Поставка осуществляется в рамках масштабной транспортной реформы.
В пресс-службе отметили, что Ярославская область хорошо знакома с надежностью и комфортом техники МАЗ: в 2023 году в регион уже было поставлено порядка 140 автобусов МАЗ. «Именно проверенное качество и стабильная эксплуатация стали основой для нового этапа закупок. Мы ценим доверие партнеров и продолжаем работать на результат», — подчеркнули на МАЗе. -0-