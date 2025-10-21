МАЗ до конца года поставит в Ярославскую область 98 единиц пассажирской техники

В пресс-службе отметили, что Ярославская область хорошо знакома с надежностью и комфортом техники МАЗ: в 2023 году в регион уже было поставлено порядка 140 автобусов МАЗ. «Именно проверенное качество и стабильная эксплуатация стали основой для нового этапа закупок. Мы ценим доверие партнеров и продолжаем работать на результат», — подчеркнули на МАЗе. -0-