21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современная фирменная аудитория BELARUS TRACTORS откроется в Алтайском государственном аграрном университете в декабре 2025 года при поддержке торгового дома «МТЗ-Сибирь», сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.