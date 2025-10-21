21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современная фирменная аудитория BELARUS TRACTORS откроется в Алтайском государственном аграрном университете в декабре 2025 года при поддержке торгового дома «МТЗ-Сибирь», сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.
«Это наш долгосрочный вклад в развитие аграрного образования и обеспечение агропромышленного комплекса России высококлассными профессионалами. Новая аудитория будет укомплектована трактором BELARUS 952.4, интерактивными пособиями, техническими спецификациями, узлами агрегатов, тренажерами и диагностическим оборудованием», — подчеркнул генеральный директор ООО «ТД МТЗ-Сибирь» Максим Булова.
Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» — управляющая компания холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ». Помимо ОАО «МТЗ», в структуру холдинга входят 15 открытых акционерных обществ. В частности, Минский тракторный завод производит колесные сельскохозяйственные тракторы, машины погрузочно-транспортные, погрузочно-разгрузочные, трелевочные, лесохозяйственные и коммунальные, погрузчики, универсальные шасси, стальное и чугунное литье, штамповки и запасные части. -0-