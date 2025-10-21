Минфин и Центробанк хотят легализовать криптовалюту во внешней торговле

Министерство финансов РФ и Центральный Банк договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов по итогам сессии «Повышение эффективности экономики и обеспечение равных условий ведения бизнеса».
«Мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должно получить законодательное регулирование этой сферы деятельности», — заявил он.
Силуанов отметил, что расчеты с использованием криптовалюты представляют собой большое направление работы, имея возможность оплаты и вывода средств из страны. Поэтому легализация крипторынка должна предусматривать усиление контроля за сферой со стороны регулятора.
Ранее KP.RU сообщал, что Центробанк РФ хотел бы принятия закона об инвестировании в криптовалюту в 2026 году.