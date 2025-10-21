Volkswagen собирается приостановить выпуск двух моделей авто

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Камея» о признании банкротом имущества немецкого автомобильного концерна Volkswagen на российской территории. В реестр кредиторов включена задолженность Volkswagen в размере 16,9 миллиарда рублей, возникшая после расторжения контракта на поставку дизельных двигателей для нижегородского автозавода ГАЗ в 2017 году. Процедура конкурсного производства продлится полгода, а конкурсным управляющим назначен Андрей Столяров из Союза арбитражных управляющих «Созидание». Права требования к Volkswagen перешли «Камее» от ООО «Автомобильный завод “НАЗ” (бывший ГАЗ).