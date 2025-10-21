Volkswagen собирается приостановить выпуск двух моделей авто

Согласно информации издания, трудности с поставками возникли из-за ситуации вокруг производителя микросхем Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech. Нидерландские власти взяли Nexperia под контроль, что, по мнению Bild, произошло «под давлением США». В ответ Китай ввёл ограничения на экспорт деталей, из-за чего производство чипов на заводах Nexperia было частично остановлено.
«Автопроизводитель Volkswagen готовится приостановить выпуск нескольких важных моделей. Причиной этого стали проблемы с поставками полупроводников», — говорится в сообщении.
Предполагается, что имеющихся у Volkswagen запасов материалов хватит для поддержания производства до конца текущей недели. Однако, в случае продолжения проблем с поставками, выпуск Golf и Tiguan на главном заводе в Вольфсбурге будет остановлен.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Камея» о признании банкротом имущества немецкого автомобильного концерна Volkswagen на российской территории. В реестр кредиторов включена задолженность Volkswagen в размере 16,9 миллиарда рублей, возникшая после расторжения контракта на поставку дизельных двигателей для нижегородского автозавода ГАЗ в 2017 году. Процедура конкурсного производства продлится полгода, а конкурсным управляющим назначен Андрей Столяров из Союза арбитражных управляющих «Созидание». Права требования к Volkswagen перешли «Камее» от ООО «Автомобильный завод “НАЗ” (бывший ГАЗ).
Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.