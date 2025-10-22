Нарколог Шуров: россиянам может грозить лишение прав за прием успокоительных

«Список запрещенных лекарств будет большой. Все это будет решаться не в пользу водителя. Автомобилистам с аллергией, к примеру, нужно переключаться с “Супрастина” на препараты нового поколения с меньшим седативным эффектом. Но если в список внесут всю группу препаратов, то водителям на время обострения аллергии придется отказаться от вождения машины», — убежден нарколог.