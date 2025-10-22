Компании Airbus, Thales и Leonardo хотят объединиться и конкурировать с Маском

Три европейские компании предполагают объединиться для того, чтобы конкурировать с принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX. Речь идёт о таких гигантах, как Airbus, Thales и Leonardo, пишет издание Financial Times (FT).
Сообщается, что новая группа компаний будет управлять 30 предприятиями по всей Европе, на которых в общей сложности трудится 25 тыс. сотрудников, а совокупный доход от них составляет около 6,5 млрд евро.
Объединённые усилия предполагается направить на то, чтобы быстрее и эффективнее реагировать на изменения на рынке спутников, сказано в публикации.
Ранее глава итальянского оборонного концерна Leonardo Роберто Чинголани выступил с инициативой создания единого оборонного пространства в Европейском союзе. Он раскритиковал текущую раздробленность европейской оборонной промышленности, где одновременно существуют 27 национальных армий с разными стандартами и избыточным количеством платформ военной техники.