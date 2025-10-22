Из Приморья в Китай отправили более 37 тонн черемши

Приморские предприятия продолжают наращивать экспорт черемши в Китай. 13 октября Россельхознадзор оформил на вывоз партию этой весенней зелени весом почти 20 тонн. Продукцию, которую также называют «медвежьим луком», произвело предприятие из Владивостока, и в Китай она отправилась автомобильным транспортом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Специалисты ведомства проверили, соответствует ли черемша фитосанитарным требованиям Китая, и выдали необходимый экспортный сертификат.
Всего с начала 2025 года из Приморского края в Китай было отправлено уже две партии черемши общим весом более 37 тонн. По сравнению с прошлым годом экспорт этой продукции вырос почти в два раза — в 2024 году в Китай отправили одну партию сушеной черемши весом 20 тонн.