Из Приморья в Китай отправили более 37 тонн черемши

Всего с начала 2025 года из Приморского края в Китай было отправлено уже две партии черемши общим весом более 37 тонн. По сравнению с прошлым годом экспорт этой продукции вырос почти в два раза — в 2024 году в Китай отправили одну партию сушеной черемши весом 20 тонн.