Крупные банки повышают ставки по вкладам: в чём дело

Более того, согласно оценкам финансистов, регулятор может взять довольно большую паузу в деле смягчения своей денежно-кредитной политики, которая может продлиться несколько месяцев. И только после этого периода, как считают эксперты, ведомство может начать повышать ключевую ставку.