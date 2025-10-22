Крупные банки повышают ставки по вкладам: в чём дело

Аналитики, опрошенные агентством «Прайм», рассказали стоит ли расценивать такое поведение лидеров рынка в качестве подготовки к сохранению или даже повышению ключевой ставки Центральным банком России, передает ИА DEITA.RU.
Как считают специалисты, во время ближайшего заседания Совета директоров регулятора ведомство вряд ли пойдёт на ещё одно снижение ставки рефинансирования. Скорее всего, как полагают эксперты, ЦБ примет решение сохранить «ключ» на его нынешнем уровне в 17% годовых.
Более того, согласно оценкам финансистов, регулятор может взять довольно большую паузу в деле смягчения своей денежно-кредитной политики, которая может продлиться несколько месяцев. И только после этого периода, как считают эксперты, ведомство может начать повышать ключевую ставку.
В этой связи, как объяснила доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко, нынешнее повышение ставок по вкладам крупнейшими банками России может отражать их желание запастись дополнительной ликвидностью за счёт вновь привлечённых средств граждан.
Кроме этого, увеличение доходности по депозитам может быть продиктовано и другими целями, например, стремлением закрыть образовавшиеся кассовые разрывы, а также подготовиться к предстоящим выплатам по итогам года.
Другим важным мотивом для повышения ставок крупнейшими банками служит необходимость удержать своих старых клиентов, у которых в настоящее время массово заканчиваются сроки депозитов, открытых многими месяцами ранее.