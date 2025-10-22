Коммунальной сфере требуется поддержка государства.

Павел Козлов: Как и многие предприятия ЖКХ, мы ощущаем недостаток персонала. Зарплата у нас ниже, чем в оборонке, на Севере, в других отраслях, и люди уходят. Рассчитывать на собственные силы становится сложнее. Расходы предприятия растут, тарифы заставляют сдерживать. При этом нас подводят абоненты: на 1 сентября долги за холодную воду и услуги водоотведения приблизились к одному миллиарду рублей. Стоит сказать, что в последнее время на недостаток финансирования отрасли обратило внимание государство. В этом году субъектам РФ по программе модернизации коммунальной инфраструктуры начали выделять кредиты. Сейчас эти средства почти полностью направлены на решение вопросов по обеспечению теплом. Надеемся, в 2026-м очередь дойдет и до нас. И мы сможем увеличить объемы реконструкции и обновления сетей.