Коммунальной сфере требуется поддержка государства.

В разгар осени омский водоканал организовал прямую линию для своих абонентов. Сегодня в этом списке более 990 тысяч омичей и восемь тысяч предприятий. Какие темы интересуют и волнуют горожан? На этот и другие вопросы отвечает генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.
Павел Козлов: В рамках прямой линии омичи задавали самые разные вопросы — начиная от порядка подключения к водопроводу или канализации и заканчивая планами ремонта в зимний период. Много звонков было о горячей воде, за которую мы не отвечаем, по-этому пришлось их переадресовать в другую компанию. Волнует абонентов ситуация в Авиагородке, на сетях которого произошел ряд повреждений и реконструируется насосная станция. Непростая ситуация и на улице Хлебной.
Все осложняется тем, что коллекторы, которые прокладывались более полувека назад, проходят на большой глубине — семь-восемь метров, поэтому для ремонта требуется специфическая оснастка. Но мы держим руку на пульсе. Подрядчик определен, оборудование закуплено, работа идет. Будем заменять поврежденные участки методом микротоннелирования. Эта бестраншейная технология позволяет выполнять прокладку подземных трубопроводов и инженерных коммуникаций с высокой точностью. Методика щадящая, но сложная. Поэтому работа займет порядка четырех месяцев. Сейчас отведение воды через поврежденный участок проводится с помощью перекачивающего оборудования.
Павел Гаврилович, а каково общее состояние городских сетей?
Павел Козлов: В СМИ приводят цифры о 80-процентном износе коммуникаций. Речь идет о так называемом бухгалтерском износе, физический — на четверть ниже. В целом мы считаем ситуацию удовлетворительной. Для того чтобы поддерживать баланс, ежегодно проводим работы по перекладке или обновлению труб. Стараемся выбирать методы поэкономичнее, где это допустимо, чтобы увеличить объем выполняемых работ. В частности, санацию водоводов больших диаметров проводим методом нанесения цементно-песчаного покрытия. За лето таким способом восстановили несколько километров сетей. Это один из самых недорогих, но эффективных методов. Первый опыт его применения датирован концом 1990-х — началом 2000-х. И эти водоводы до сих пор исправно работают, проблем с ними нет.
Какие ноу-хау внедряются в городе в рамках инвестиционной программы Омского водоканала?
Павел Козлов: Внедрение новейших технологий в основном идет на очистных сооружениях канализации. В прошлом году ввели в эксплуатацию современные песколовки, а также флотацию. Это метод сгущения и нейтрализации избыточного ила, от которого необходимо избавляться. Установки флотации с этим успешно справляются. Осадок частично утилизируется в шламонакопителях. После процедуры термокаталитического окисления он частично сжигается, образуя небольшое количество золы. Благодаря этим методикам общий объем осадка сточных вод значительно сокращен по сравнению с советским периодом. Использовать эти отходы в сельском хозяйстве, к сожалению, нельзя. Омск — город развитой нефтехимии — оставляет после себя и соответствующие отходы.
Какие проблемы испытывает компания и как их можно решить?
Павел Козлов: Как и многие предприятия ЖКХ, мы ощущаем недостаток персонала. Зарплата у нас ниже, чем в оборонке, на Севере, в других отраслях, и люди уходят. Рассчитывать на собственные силы становится сложнее. Расходы предприятия растут, тарифы заставляют сдерживать. При этом нас подводят абоненты: на 1 сентября долги за холодную воду и услуги водоотведения приблизились к одному миллиарду рублей. Стоит сказать, что в последнее время на недостаток финансирования отрасли обратило внимание государство. В этом году субъектам РФ по программе модернизации коммунальной инфраструктуры начали выделять кредиты. Сейчас эти средства почти полностью направлены на решение вопросов по обеспечению теплом. Надеемся, в 2026-м очередь дойдет и до нас. И мы сможем увеличить объемы реконструкции и обновления сетей.
Омский водоканал стал победителем конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». А недавно вас отметили как лучшего работодателя по трудоустройству школьников.
Павел Козлов: Мы впервые трудоустраивали школьников — эксперимент прошел успешно. Ребята ответственно отнеслись к заданиям, заработали на карманные расходы. И мы продолжим такую практику. В рамках проф-ориентации проводим в школах уроки чистой воды. Наладили контакты с аграрным университетом, берем студентов на практику. В этом году помогли вузу отремонтировать лабораторию гидравлики, выделили три миллиона рублей. Наши сотрудники — активные участники экологических субботников, организуемых минприроды региона. Недавно в рамках собственной акции «Эковолна» провели субботник вместе со студентами — очистили берег Иртыша в Кировском округе.
Жители сибирских городов жалуются, что ремонт сетей приводит к многочисленным разрытиям, которые коммунальщики не торопятся устранять. Как вы решаете эту проблему?
Павел Козлов: К сожалению, даже самые щадящие методики ремонта влекут за собой некоторые неудобства. Без ям и котлованов не обходится. У нас заключен договор с подрядной организацией, которая идет следом за нами, оперативно восстанавливая асфальтовое покрытие и элементы благоустройства. Сейчас эта работа завершена. С наступлением холодов, ремонтируя коммуникации, будем обеспечивать порядок в зимнем варианте, используя песок и щебень. А весной — наводить лоск.
Кстати.
Омский водоканал — многократный победитель конкурса «100 лучших товаров России», трижды удостоен звания «Золотая сотня», отмечен призом «ЭкоСтар», дипломант премии правительства РФ. За последние 20 лет потребителям поставлено более трех миллиардов кубометров чистой питьевой воды, заключено более десяти тысяч договоров на строительство новых сетей на сумму свыше 5,9 миллиарда рублей.