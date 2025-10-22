Завод бытовой химии запустят в Находке в начале 2026 года, сообщила КРДВ

В планах — автоматизированные линии розлива и фасовки, участок для собственной пластиковой тары, склад и погрузочная техника, чтобы все этапы шли на одной площадке. По расчетам, на предприятии намерены выпускать до 10 тыс. тонн стирального порошка и 15 тыс. тонн средств для мытья посуды, стекол и жидкого мыла в год, плюс до 10 тыс. тонн антифризов, теплоносителей и реагентов для подавления угольной пыли. Президент компании Андрей Исаев объяснил, что льготы резидента СПВ делают проект экономичнее, а планы — обеспечить местный рынок и выйти с продукцией за рубеж.