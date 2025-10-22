Завод бытовой химии запустят в Находке в начале 2026 года, сообщила КРДВ

«СИБЭКОХИМ» собирается возвести в Находке завод полного цикл производства бытовой и промышленной химии, первую очередь хотят запустить в первом квартале 2026 года, а весь комплекс — вывести на максимум к концу года. Компания закладывает свыше 121 млн рублей инвестиций и планирует около 69 рабочих мест, рассчитывая закрыть спрос в крае и попробовать экспорт. Об этом сообщила пресс-служба АО «КРДВ», уточнив статус резидента СПВ и ключевые параметры проекта.
В планах — автоматизированные линии розлива и фасовки, участок для собственной пластиковой тары, склад и погрузочная техника, чтобы все этапы шли на одной площадке. По расчетам, на предприятии намерены выпускать до 10 тыс. тонн стирального порошка и 15 тыс. тонн средств для мытья посуды, стекол и жидкого мыла в год, плюс до 10 тыс. тонн антифризов, теплоносителей и реагентов для подавления угольной пыли. Президент компании Андрей Исаев объяснил, что льготы резидента СПВ делают проект экономичнее, а планы — обеспечить местный рынок и выйти с продукцией за рубеж.
По сводке КРДВ, в Приморье сейчас свыше 1800 проектов резидентов СПВ; в работу введены более 540, вложения оценивают примерно в 553 млрд рублей, создано свыше 51 тыс. рабочих мест. С 1 сентября 2024 года статус резидента СПВ стало проще получать: в бизнес-плане допускаются только ключевые параметры, минимальный порог инвестиций — 500 тыс. рублей за три года. Директор КРДВ «Приморье» Алексей Дунаев отмечал, что новые площадки помогают с товарами первой необходимости, импортозамещением и занятостью в регионе.