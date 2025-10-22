Когда банки Казахстана вновь начнут выдавать ипотеки, ответили эксперты

Экономисты говорят, что сегмент ипотечного кредитования в Казахстане демонстрирует рекордные темпы роста — за девять месяцев этого года показатель увеличился на 26%. «Это именно выдача потока, сколько за период конкретно было каждый месяц с учетом этой суммы 9 месяцев, 9 месяцев предыдущего года. Вот эти принципы, два фактора, они, конечно, должны послужить какому-то, сказать, более выпусканию пара, охлаждению, выдачи ипотек. С другой стороны, банкам что остается делать?» — заявляет гендиректор AERC Жаныбек Айгазин.