Когда банки Казахстана вновь начнут выдавать ипотеки, ответили эксперты

После повышения базовой ставки рынок ипотечного кредитования в Казахстане замедлился. Казахстанцам все чаще отказывают в займах, и многие задаются вопросом, надолго ли это.
По словам экспертов, в последние годы основными игроками на ипотечном рынке оставались пять-шесть банков. Сейчас только часть из них продолжает выдавать кредиты под 20−21%, остальные пересматривают условия и перестраивают свою стратегию. «Буквально через неделю-две мы увидим, как они вернутся в строй. Поэтому никаких явных изменений на рынке ипотеки банков второго уровня не происходит. Это всего лишь информационный шум, который возник вокруг сегодняшней ситуации», — считает международный эксперт по недвижимости Лев Тетин.
Эксперты отмечают: доля ипотечных сделок составляет около 30% от общего объёма купли-продажи жилья, поэтому активность на рынке снизится, но резкого обвала цен не ожидается, скорее, произойдет умеренная корректировка стоимости. «Ничего катастрофического для рынка сейчас не произошло. Вот. Даже при остановке этих ипотек все это скорректирует, это немножко остудит рынок, уменьшатся темпы удорожания новостроек, не будет этого голопирующего 2−3% в месяц, это будет максимум процент в месяц», — заявил эксперт по недвижимости Александр Пак.
Экономисты говорят, что сегмент ипотечного кредитования в Казахстане демонстрирует рекордные темпы роста — за девять месяцев этого года показатель увеличился на 26%. «Это именно выдача потока, сколько за период конкретно было каждый месяц с учетом этой суммы 9 месяцев, 9 месяцев предыдущего года. Вот эти принципы, два фактора, они, конечно, должны послужить какому-то, сказать, более выпусканию пара, охлаждению, выдачи ипотек. С другой стороны, банкам что остается делать?» — заявляет гендиректор AERC Жаныбек Айгазин.
В ближайшие месяцы рынок жилья, по прогнозам аналитиков, будет находиться в стадии ожидания, но долго это, вероятнее всего, не продлится. Спрос на жилье остается высоким, особенно в крупных городах.