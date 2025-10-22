Ричмонд
Цена на золото опустилась ниже $4050 впервые с 13 октября

Стоимость драгоценного металла снизилась более чем на семь процентов.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре опустилась ниже $4050 за тройскую унцию (более чем на 7%), свидетельствуют данные торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

Такой цены на драгоценный металл не наблюдалось с 13 октября. По состоянию на 03:10 мск стоимость золота снизилась на 7,55 процента и достигла $4030,4. При этом вскоре цена на металл поднялась до $4044,9.

Напомним, ранее эксперт Андрей Сырчин назвал золото одним из самых востребованных активов на финансовом рынке. Он отметил, что этот драгоценный металл вызывает интерес у инвесторов, несмотря на высокие затраты на хранение и возможное отсутствие прибыли.