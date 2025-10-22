В Красноярске подрядчика оштрафуют за срыв сроков дорожного ремонта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подходит к завершению дорожно-ремонтный сезон, однако на двух объектах в Советском районе подрядчик ООО «УСК Сибиряк» не уложился в сроки.
Контрольный выезд специалистов МКУ «УДИБ», районной администрации и депутатов прошёл на проезде от улицы Молокова до Октябрьской — вдоль парка имени 400-летия Красноярска. Здесь завершена укладка асфальта, установка бордюров, нанесена разметка и восстановлены газоны. Сейчас подрядчик доделывает благоустройство и укладывает тактильную плитку. По контракту объект должен был быть сдан 15 сентября, сообщает мэрия.
Как отметил и. о. замруководителя «УДИБ» Роман Опарин, лабораторные проверки выявили участки некачественного асфальта — подрядчику пришлось переложить около 1,5 тыс. м² покрытия за свой счёт. Несмотря на дополнительные объёмы, работы могли быть завершены вовремя.
Похожие задержки на улице Шумяцкого. Подрядчику осталось убрать мусор и материалы. Представители компании объясняют срыв сроков выявлением подземных коммуникаций и погодными условиями. Тем не менее организация будет оштрафована за каждый день просрочки.
Кроме того, сейчас продолжается ремонт Копыловского моста, где подрядчик меняет деформационные швы и устанавливает ограждения. Работы планируют завершить раньше срока, до второй декады декабря.
Всего в этом сезоне в Красноярске ремонтируется 56 километров дорог — 76 объектов, из которых 40 выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день готово 99% запланированных работ.