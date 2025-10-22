В Красноярске подрядчика оштрафуют за срыв сроков дорожного ремонта

Контрольный выезд специалистов МКУ «УДИБ», районной администрации и депутатов прошёл на проезде от улицы Молокова до Октябрьской — вдоль парка имени 400-летия Красноярска. Здесь завершена укладка асфальта, установка бордюров, нанесена разметка и восстановлены газоны. Сейчас подрядчик доделывает благоустройство и укладывает тактильную плитку. По контракту объект должен был быть сдан 15 сентября, сообщает мэрия.