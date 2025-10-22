«Растут потребности новостроек»: «КрасКом» построит «водопроводное кольцо» для мкр. Мичуринский

«Первоначально мы планировали изменить исторически сложившуюся схему питьевого водоснабжения заводской промплощадки в будущем году, — отмечает гендиректор “КрасКом” Олег Гончеров. — Однако, с учетом всё возрастающей потребности новостроек “Мичуринского” в холодной воде для питьевого и горячего водоснабжения, а также — пожаротушения, сработали на опережение и построим новый водопроводный участок до конца этого года. Подключение к городскому водоводу квартальных сетей микрорайона будет выполнять уже их собственник — “Красноярская сетевая компаниям”. К началу декабря 2025 года мы создадим владельцу водопроводов в “Мичуринском” все необходимые условия для присоединения к контуру Нижнеатамановского водозабора».