«Растут потребности новостроек»: «КрасКом» построит «водопроводное кольцо» для мкр. Мичуринский

В настоящее время активно застраивающаяся промплощадка закрывшегося завода «Сибэлектросталь» входит в контур водоснабжения бывшего ведомственного водозабора, построенного металлургическим предприятием для своих производственных нужд на острове Верхний Атамановский.
Дополнительный объем холодной воды микрорайон будет получать по новому трубопроводу, который соединит это водозаборное сооружение с другим — на соседнем острове Нижний Атамановский.
«Водопроводное кольцо» прокладывают методом горизонтально-направленного бурения на границе жилого комплекса в районе улиц Аральская и Энергетиков. При строительстве используют полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, отличающиеся от металлических — лучшей пропускной способностью за счет гладкой внутренней поверхности, а также высокой коррозионной стойкостью и долгим сроком службы.
«Первоначально мы планировали изменить исторически сложившуюся схему питьевого водоснабжения заводской промплощадки в будущем году, — отмечает гендиректор “КрасКом” Олег Гончеров. — Однако, с учетом всё возрастающей потребности новостроек “Мичуринского” в холодной воде для питьевого и горячего водоснабжения, а также — пожаротушения, сработали на опережение и построим новый водопроводный участок до конца этого года. Подключение к городскому водоводу квартальных сетей микрорайона будет выполнять уже их собственник — “Красноярская сетевая компаниям”. К началу декабря 2025 года мы создадим владельцу водопроводов в “Мичуринском” все необходимые условия для присоединения к контуру Нижнеатамановского водозабора».
Напомним, что в 2021 году на ул. Чайковского была построена первая перемычка между водозаборными сооружениями Атамановских островов. Это позволяет на период плановой остановки для подготовки к зиме одного водозабора подавать питьевую воду в клиническую больницу № 20 и завод «Красмаш» с другого водозаборного сооружения.