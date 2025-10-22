Казахстан занял $1,5 млрд

Минфин также рассказал об интересе со стороны инвесторов. Спрос превысил предложение, книга заявок была на $4,4 млрд.
«В размещении принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США, а также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана», — говорится в сообщении.
Доходность по выпуску еврооблигаций оказалась самой низкой среди 5-летних суверенных еврооблигаций стран с аналогичным инвестиционным рейтингом и одной из наименьших в 2025 году среди стран Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступая только Кувейту (рейтинг A+). При этом фиксированная доходность была ниже, чем у сопоставимых выпусков стран с более высоким рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия, что свидетельствует о высоком уровне доверия международных инвесторов.
Минфин считает, что ключевую роль в укреплении доверия сыграли последовательные фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования, инициированные главой государства.
Еврооблигации будут размещены на LSE, AIX и KASE.
В июне Минфин сообщил о выпуске еврооблигаций на $2,5 млрд. Установлен рекорд, облигации 24 июня размещены по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году. Минфин за счет двух новых выпусков рефинансировал ранее выпущенные еврооблигации.