Казахстан занял $1,5 млрд

Доходность по выпуску еврооблигаций оказалась самой низкой среди 5-летних суверенных еврооблигаций стран с аналогичным инвестиционным рейтингом и одной из наименьших в 2025 году среди стран Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступая только Кувейту (рейтинг A+). При этом фиксированная доходность была ниже, чем у сопоставимых выпусков стран с более высоким рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия, что свидетельствует о высоком уровне доверия международных инвесторов.