В Тайшетском районе завершается ремонт моста через реку Бирюсу

IrkutskMedia, 22 октября. В Тайшетском районе завершается ремонт сталежелезобетонного моста через реку Бирюсу. Он расположен на 35-м км автодороги Тайшет — Шелехово — Талая — Сереброво. На проведение работ было выделено 235,9 млн рублей. Ремонт стартовал в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а завершается уже по его правопреемнику — нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов подчеркнул, что мост через Бирюсу — важный объект для развития транспортной инфраструктуры Тайшетского района.
«Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить безопасное и комфортное движение для автомобилистов, будет способствовать экономическому развитию территории. Кроме того, по просьбе жителей села Шелехово в проекте предусмотрели дополнительные лестничные сходы. Это повысит пешеходную доступность. Ремонт моста идет в плановом режиме, завершить его планируется в ноябре», — заявил он.
Протяженность мостового перехода — 276,39 метра, в нем шесть пролетов и семь опор. Специалисты подрядной организации отремонтировали опоры и внутренние поверхности пролётного строения, заменили мостовое полотно и деформационные швы по всей ширине проезжей части. Также выполнена пескоструйная очистка и покраска металлоконструкций. На мосту и подходах к нему уложено новое асфальтобетонное покрытие. В настоящее время на мосту устанавливают ограждения и устраивают лестничные сходы. Завершающим этапом станет нанесение разметки и установка дорожных знаков.
