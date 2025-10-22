В Тайшетском районе завершается ремонт моста через реку Бирюсу

Протяженность мостового перехода — 276,39 метра, в нем шесть пролетов и семь опор. Специалисты подрядной организации отремонтировали опоры и внутренние поверхности пролётного строения, заменили мостовое полотно и деформационные швы по всей ширине проезжей части. Также выполнена пескоструйная очистка и покраска металлоконструкций. На мосту и подходах к нему уложено новое асфальтобетонное покрытие. В настоящее время на мосту устанавливают ограждения и устраивают лестничные сходы. Завершающим этапом станет нанесение разметки и установка дорожных знаков.