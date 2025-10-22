Ричмонд
Пограничный переход Покровка — Жаохэ в Хабаровском крае закрылся до зимы

За лето границу пересекли более 24 тысяч пассажиров.

Источник: Хабаровский край сегодня

Летний сезон на речном пограничном переходе «Покровка (Бикинский округ) — Жаохэ (Китай) завершён. Как сообщает информационное агентство “Хабаровский край сегодня”, движение через реку Уссури для транспорта, грузов и пассажиров приостановлено.

Ежегодно навигация закрывается с окончанием тёплого сезона и понижением уровня воды в реке.

В этом году Министерство транспорта отмечает рост спроса на пассажирские перевозки среди жителей Хабаровского края и Китая. В частности, подчеркивается, что за сезон работы границу пересекли более 24 000 пассажиров пересекли границу. Осуществлено более 1200 рейсов пассажирских автобусов и около 2000 грузовых перевозок. Общий вес перевозимых грузов составил свыше 39 тысяч тонн.

Переход возобновит работу во второй половине декабря после монтажа понтонного моста и образования устойчивого ледяного покрова на реке Уссури.