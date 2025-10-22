Пограничный переход Покровка — Жаохэ в Хабаровском крае закрылся до зимы

В этом году Министерство транспорта отмечает рост спроса на пассажирские перевозки среди жителей Хабаровского края и Китая. В частности, подчеркивается, что за сезон работы границу пересекли более 24 000 пассажиров пересекли границу. Осуществлено более 1200 рейсов пассажирских автобусов и около 2000 грузовых перевозок. Общий вес перевозимых грузов составил свыше 39 тысяч тонн.