Экономист Балынин: выплаты по больничному вырастут с 1 января

С ростом МРОТ в 2026 году вырастет минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Предварительно ожидается увеличение МРОТ до 27093 ₽ в 2026 году. Минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности определяется путём отношения МРОТ к числу календарных дней в соответствующем месяце. Соответственно, в месяцах с 30 днями (апрель, июнь, сентябрь, ноябрь) размер будет равен 903,10 ₽ (в 2025 году — 748 ₽)», — объяснил он.
По словам эксперта, феврале 2026 года (28 дней) минимальный размер дневного пособия составит 967,61 ₽ (в 2025 году — 801,43 ₽).
«В месяцах с 31 днём (январь, март, май, июль, август, октябрь, декабрь) минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности будет равен 873,97 ₽ (723,87 ₽)», — уточнил Балынин.
Экономист подчеркнул, что «минимальный среднедневной заработок» рассчитывается как отношение произведения 24 и МРОТ к 730. Соответственно, в случае, если МРОТ = 27093 ₽, «минимальный среднедневной заработок» составляет 890,73 ₽ (в 2025 году — 737,75 ₽).
«В случае 100% покрытия утраченного заработка (например, при страховом стаже 8 и более лет) математически мы получаем, что в месяцы с 31 днём именно 890,73 рублей (так как это больше 873,97 рублей) станет минимальным размером дневного пособия по временной нетрудоспособности», — обратил внимание эксперт.
Ранее экономист Балынин рассказал, что с 1 января 2026 года пенсии поднимут сразу на 7,6%, превысив инфляцию.