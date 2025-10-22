Экономист Балынин: выплаты по больничному вырастут с 1 января

«В случае 100% покрытия утраченного заработка (например, при страховом стаже 8 и более лет) математически мы получаем, что в месяцы с 31 днём именно 890,73 рублей (так как это больше 873,97 рублей) станет минимальным размером дневного пособия по временной нетрудоспособности», — обратил внимание эксперт.