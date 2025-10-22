КАД-2 поедет ко второму этапу

Товарищ Апостолевский обратил внимание, что, помимо всех прочих вопросов вокруг КАД-2, парламентарии (в связи с беспокойством жителей) озабочены тем, что проект КАД-2 не будет проходить общественные слушания, так как, согласно Градостроительному кодексу РФ и другим действующим нормативным актам, проведение слушаний в отношении планируемых к размещению автодорог общего пользования федерального значения не предусмотрено. «Когда будет итоговый вариант, нас жителей уже никто слушать не будет, тем более что сейчас уже ходят геодезисты на въезде в наш поселок и стоят штыри КАД-2», — пишут граждане в соцсетях.