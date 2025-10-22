У пермского курорта «Усть-Качка» появился новый гендиректор

Курорт «Усть-Качка» — крупный оздоровительный комплекс, расположенный в поселке с одноименным названием в Пермском районе. Он входит в сеть AMAKS Hotels & Resorts, которая объединяет около 30 гостиниц и санаториев по всей России и в Беларуси.