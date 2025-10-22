У пермского курорта «Усть-Качка» появился новый гендиректор

Об этом пишет «Ъ-Прикамье». Сведения о назначении появились в Едином госреестре юрлиц 20 октября. До этого пост главы компании занимал Сергей Постников, с 2023 года.
Ранее Кирилл Толстой возглавлял «Санаторий Демидково», но покинул эту должность летом 2025 года.
Курорт «Усть-Качка» — крупный оздоровительный комплекс, расположенный в поселке с одноименным названием в Пермском районе. Он входит в сеть AMAKS Hotels & Resorts, которая объединяет около 30 гостиниц и санаториев по всей России и в Беларуси.
Владельцами сети являются Валерий Гараев, Александр Аспидов и Дмитрий Златкин.
Ранее «КП-Пермь» писала, что на территории курорта «Усть-Качка» планируют построить аквапарк площадью не менее 10 тыс. кв. метров. Проект круглогодичного акватермального комплекса на краевом заседании Совета по предпринимательству представило руководство курорта. Завершить проект планируют — в 2027 году. Стоимость строительства комплекса оценили в 1,3 млрд руб.